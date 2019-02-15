"Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, соо ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с президентом.

"Абсолютно конструктивные", - отметил он.

Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

В качестве примера В.Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.

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