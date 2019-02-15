"Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы видим, насколько безоглядно действует Россия", – заявил Уильямсон. Критикуя Москву, министр указал и на оккупацию Крыма, и на поддержку террористов на Донбассе, и на попытки повлиять на выборы в других государствах, а также на попытки Кремля перевести "войну в серую зону" путем кибератак и скрытого использования военных. Он также заявил о поддержке Киева Лондоном. "Мы не оставим наедине такие государства, как Украина, на которые нападает Россия", – заверил министр обороны Великобритании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

По словам Уильямсона, гарантией безопасности остается Североатлантический альянс. "НАТО сегодня важнее, чем когда-либо раньше, потому что старый противник вернулся", – добавил министр.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в выступлении также подчеркнула важность Альянса. НАТО – это "больше, чем военный альянс", это – "политический альянс", отметила она. Особое значение он приобретает в силу "возвращение конкуренции между крупными мировыми державами".

Также на Цензор.НЕТ: ЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк

Форум традиционно проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Завтра к работе форума присоединится президент Украины Петр Порошенко.