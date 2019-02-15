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15.02.19 21:23

На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.

"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.

Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.

По информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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