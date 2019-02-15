Это моя земля, как ездил, так и буду ездить, - оппоблоковец Балицкий собрался в оккупированный Крым и рассказал об этом российским СМИ

Об этом нардеп заявил российской газете "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "позиция правящих кругов не оказывает влияния на личную убежденность и принципиальные взгляды многих граждан".

"Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни", – сказал Балицкий.

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Оппоблоковец отметил, что в Крым планирует поехать в ближайшее время.

"Может быть, получится 8 марта или после выборов. Я не вижу в этом проблемы", – сказал он.

Нардеп добавил, что лично знаком и с другими депутатами Верховной рады, которые пересекали админграницу с оккупированным Крымом после оккупации, однако отказался назвать их имена.

Также он подчеркнул, что и впредь будет заниматься организацией памятных мероприятий на 9 мая и защищать русский язык.

"Я праздную 9 Мая, потому что так воспитан. А защищаю и говорю на русском языке не потому, что на нем говорят россияне, а потому что это мой родной язык и часть моей культуры. Ведь русский язык не принадлежит Российской Федерации, он принадлежит русскому народу", – подытожил нардеп.

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Евгений Балицкий известен скандальными заявлениями. В частности, он заявлял о "фашистской оккупации" Украины, предлагал предоставить Запорожской области специальный статус и угрожал отделить Мелитополь от остальной страны.

В ноябре 2017 года прокуратура открыла против Балицкого дело за сепаратистские высказывания.