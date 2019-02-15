В тюрьмах оккупированного Крыма находится более 80 политзаключенных, - Умеров

Об этом в Чернигове журналистам заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в Крыму агрессия Российской Федерации проявляется в репрессиях ко всем нелояльным - каток репрессий по Крыму катится до сих пор. Там очень часто происходят облавы, аресты, задержания, уголовные преследования, административные обвинения, которые затем рассматриваются в судах. Более 80 человек находятся в СИЗО или в тюрьмах (некоторые из них уже по этапу пошли на материковую часть Российской Федерации), 24 моряка, которых мы считаем военнопленными ... Почти 120 детей остаются без родительского попечения, потому что их родители находятся за решеткой", - рассказал Умеров.

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По его словам, более половины арестованных - крымские татары, а очередным доказательством того, что репрессии не прекращаются, факт вчерашнего задержания трех молодых людей - представителей крымскотатарского народа, жителей одного поселка.

Умеров сказал, что в связи с большим количеством политических заключенных Меджлис много усилий прилагает к их освобождению. Кроме того, занимается вопросами активного освещения проблем Крыма, Донбасса, украинско-российской войны в СМИ и участия международных организаций (ООН, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и др.) в их решении в пользу Украины.

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В Чернигове представители Меджлиса, в частности, Умеров, приняли участие в мероприятии "Крымские активисты - украинской молодежи", посвященном 5-й годовщине временной оккупации Автономной Республики Крым и 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа из Крыма в Среднюю Азию в 1944 году.