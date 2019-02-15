Киевляне по ошибке заплатили 39 млн гривен не тому поставщику электроэнергии

Об ошибке сообщает пресс-служба ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в феврале киевляне по ошибке перечислили на счета старого поставщика электроэнергии 39 миллионов гривен. В компании подчеркнули, что с 1 января 2019 года был осуществлен переход на новый розничный рынок электроэнергии.

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"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", – отмечено в сообщении.

У нового поставщика услуг заверили жителей Киева, что до конца февраля компания сама переведет деньги на счета клиентов (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги". Там также уточнили, что клиентам не понадобится оформлять дополнительные документы или подписывать заявления.

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