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15.02.19 22:05

Украинский воин Руслан Кондратюк погиб на Донбассе 15 февраля

15 февраля, во время выполнения боевого задания в Донецкой области от полученной минно-взрывной травмы и осколочных ранений погиб украинский воин Руслан Владимирович Кондратюк.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ривненское издание ВСЕ

Руслан Владимирович Кондратюк, 02.10.1981 года рождения, уроженец села Войница Млынивского района Ривненской области, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

"Кондратюк Руслан Владимирович родился 2 октября 1981 года в с. Войница, Млинивского района. 2 ноября 2018 заключил контракт с Вооруженными Силами Украины, военную службу проходил в в / ч А 0998 (мотопехотный батальон, 24-й отдельной механизированной бригады).

Без отца остались двое детей - Святослав (2008 г.р.) и Диана (2011 г. р.).

Согласно распоряжению председателя Млынивской районной государственной администрации от 15.02.2019 года под номером 39, 16, 17 и 18 февраля 2019 на территории Млынивского района объявлен траур.

Приносим соболезнования родным и близким Героя Украины!", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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