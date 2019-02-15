Глава ВКДК адвокатов Дроздов избран членом Высшей квалификационной комиссии судей

Кандидатуру Дроздова поддержало 172 делегата, передают Українські Новини.

177 делегатов приняли участие в голосовании, один бюллетень признан недействительным.

Ранее на Съезде адвокатское сообщество выразило надежду, что Дроздов продолжит защиту адвокатуры на этой должности.

До этого Дроздов занимал должность главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Конкурентом Дроздова был адвокат Сергей Гарыч, однако за него отдали только 4 голоса.

Вместо Дроздова главой ВКДКА избрали адвоката Сергея Вилкова.

Как сообщали Українські Новини, большая палата Верховного Суда признала законной люстрацию экс-главы ВККС Самсина.

Ранее ВККС назвала дату окончания конкурса в Антикоррупционный суд.