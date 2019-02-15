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15.02.19 22:19

Глава ВКДК адвокатов Дроздов избран членом Высшей квалификационной комиссии судей

Съезд адвокатов Украины избрал Александра Дроздова членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кандидатуру Дроздова поддержало 172 делегата, передают Українські Новини.

177 делегатов приняли участие в голосовании, один бюллетень признан недействительным.

Ранее на Съезде адвокатское сообщество выразило надежду, что Дроздов продолжит защиту адвокатуры на этой должности.

До этого Дроздов занимал должность главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Конкурентом Дроздова был адвокат Сергей Гарыч, однако за него отдали только 4 голоса.

Вместо Дроздова главой ВКДКА избрали адвоката Сергея Вилкова.

Как сообщали Українські Новини, большая палата Верховного Суда признала законной люстрацию экс-главы ВККС Самсина.

Ранее ВККС назвала дату окончания конкурса в Антикоррупционный суд.

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