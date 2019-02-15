Могерини напомнила Лаврову о пятой годовщине оккупации Крыма

Фредерика Могерини напомнила Сергею Лаврову о четкой позиции Евросоюза в отношении оккупации Крымского полуострова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Встреча Могерини и Лаврова состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили различные внешнеполитические вопросы, в том числе последнее развитие событий в Венесуэле и выполнение Общего всеобъемлющего плана действий (ядерного соглашения по Ирану), ситуацию в Сирии, особенно перед будущей третьей конференции в Брюсселе, а также развитие событий на Балканах.

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"Высокий представитель напомнила о пятой годовщине незаконной аннексии Крымского полуострова и о четкой позиции ЕС относительно Украины", – отмечают в Европейской службе внешних связей.

"Она также подчеркнула важность сохранения членства России в Совете Европы", – говорится в сообщении.

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Ранее с Лавровым пообщался в Мюнхене генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он лично попросил российского министра иностранных дел об освобождении пленных украинских моряков.