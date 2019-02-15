Британского политика исключили из партии за планы посетить оккупированный Крым

Действия господина Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил "BBC" ее лидер британских либертарианцев Эндрю Визерз, информирует Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе один из организаторов так называемого "Ялтинского международного экономического форума" Андрей Назаров сообщил, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить оккупированный Россией Крым. Всего, по словам господина Назарова, в состав делегации войдут около 15 человек, а возглавит ее Билл Этридж.

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Сам политик тогда не ответил на запрос "ВВС" о комментарии.

"Мы направили господину Этриджу компромиссное соглашение, которое предусматривает его уход из партии 29 марта 2019. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии прислал письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", – подтвердил ВВС Эндрю Визерз.

По словам главы Либертарианской партии, руководитель секретариата Этриджа Пол Бортвуд, который тоже решил отправиться в Крым, также исключен из партии.

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Билл Этридж – бывший член правопопулистской британской партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства), которая выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из Евросоюза. Годом позже Билл покинул партию и стал заместителем председателя Либертарианской партии. Политик Пол Бортвуд работал начальником секретариата Этридж.

Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не озвучили. Известно только, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто – управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни.

В разговоре с "ВВС" господин Бхутто подтвердил, что хотел бы поехать в Крым, однако отмечал, что окончательное решение относительно поездки примет позже.

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В последние три года на "форум" в Ялту приезжали различные европейские политики, в основном – представители ультраправых партий или левых политических сил. Также оккупированный Крым посещали малоизвестные бизнесмены и эксперты.

Европейские страны неоднократно осуждали такие визиты и предупреждали своих граждан об ответственности за незаконный въезд в Крыму без разрешения Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, организаторы "Ялтинского международного экономического форума" заявили, что в этом году гостями мероприятия станут сирийский диктатор Башар Асад и лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.