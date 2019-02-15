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15.02.19 23:13
"Логвинове" - фильм-расследование о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО
К четвертой годовщине боев под Дебальцево появился фильм-расследование Евгения Шевченко "Логвинове", в котором проводится тщательный анализ тех событий.
Как передает
Цензор.НЕТ,
фильм опубликован на ютуб-канле
Грані війни
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