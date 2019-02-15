Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.02.19 23:13

"Логвинове" - фильм-расследование о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

К четвертой годовщине боев под Дебальцево появился фильм-расследование Евгения Шевченко "Логвинове", в котором проводится тщательный анализ тех событий.

Как передает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на ютуб-канле  Грані війни

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100