Евросоюз потратит на оборонные проекты 30 млрд евро, - Могерини

Об этом 15 февраля заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы впервые инвестируем в оборону ресурсы из бюджета Европейского Союза. Европейская программа развития оборонной промышленности поддерживает развитие возможностей во всех сферах, от космоса до воздушного и морского пространства, суши и кибернетического пространства. К 2020 году европейский оборонный фонд привлечет из европейского бюджета 13 млрд евро на период в 7 лет. Всего мы предложили 30 млрд евро для совместного финансирования инициатив, связанных с обороной, на период следующего семилетнего бюджетного цикла", - отметила еврочиновница.

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Она напомнила, что еще несколько лет назад размер европейских инвестиций в оборонную сферу был равен "полном нулю", и этот факт отражает изменения в подходе ЕС к собственной обороне.

При этом Могерини подчеркнула, что укрепляя европейскую оборону, Евросоюз также укрепляет сотрудничество с НАТО на небывалом ранее уровне. Она подчеркнула, что европейская оборона не предусматривает и не имеет целью дублирование структур НАТО или соревнование с ними.

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