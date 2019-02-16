Товарооборот между Украиной и Египтом может увеличиться до 2 млрд долларов, - Порошенко

Об этом заявил президент украинского государства Петр Порошенко во время разговора с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Египет является очень хорошим торговым партнером и с точки зрения аграрного рынка, и с точки зрения возможного экспорта продукции машиностроения. Сегодня абсолютно реально, чтобы мы достигли цифры в 2 млрд долларов", - отметил он.

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Порошенко сообщил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности имел разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом Аль Сиси.

В ходе этой встречи были достигнуты договоренности, предусматривающие широкое сотрудничество, как в военно-техническом секторе и в экономике, так и в сферах образования и культуры.

"Я поднял вопрос о безопасности украинских туристов. Мы и в более трудные времена, когда многие отказались летать в Египет, сохраняли возможность для украинцев посещать Египет. Сегодня уровень безопасности уже значительно выше", - отметил к примеру Порошенко.

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