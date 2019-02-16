Мангер имел политическую поддержку Тимошенко, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Власть никоим образом не боится. И я вам скажу, что после того, как расследование было передано в Службу безопасности Украины, достаточно быстро, я бы сказал, очень быстро это было расследовано. Были собраны все доказательства, были проговорены с адвокатами и переданы в суда. Это было.

Только что вспомнили председателя областного совета от "Батькивщины". Доказательства собраны и переданы в суд - что, к сожалению, этот человек сейчас обвиняется в том, что заказал это убийство. Мы говорим об убийстве человека. Человека убили.

Но вы упомянули губернатора от БПП. И собирали со всех сторон эти доказательства - нет. Активисты собирали - нет. Я не хочу сказать, что этот человек, например, святой. Но вопрос в том, что я четко уверен, что губернатор от БПП был упомянут только с одной целью - чтобы размылить ответственность и просто запутать общественность в том, что и как происходит, в том, что касается этого решения суда ", - заявил Герасимов.

Он напомнил, что при президентстве Петра Порошенко была начата судебная реформа

"Потому что то, что происходило в судах, уже нельзя было терпеть. Я хочу напомнить, что она идет после конституционного сверху вниз, то есть от Верховного Суда, создание Антикоррупционного суда, и вниз в суды среднего звена и нижнего звена.

Сказать, что мы полностью ее завершили на нижнем звене мы не можем. Потому что даже международные эксперты говорят: ребята, вам нужно 5-7-10 лет на это. Но у президента позиция очень простая: мы не имеем этого времени * - скорее должны эту реформу проводить ", - отметил политик.

"И когда мы говорим о том, что человека отпустили по 115-й статье, а вот юристы понимают, что это очень тяжелая статья - это убийство, это заказ убийства ... Вот вы представляете, что обычного человека по этой статье бы отпустили? А из-за того, что он был от "Батькивщины" и имел политическую защиту, когда ... Не буду говорить, какие кандидаты в президенты выступали, что этот человек не виноват и его надо выпустить. Вот сейчас, я думаю, это и получилось.

Я хотел бы однозначно сказать еще одну вещь. Я уважаю и честных людей в партии "Батькивщина", потому что Мангер был исключен из этой партии. Но после того, вы знаете, Юлия Владимировна выступила в его защиту ", - добавил Герасимов.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.