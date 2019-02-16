Решение Евросоюза о работе Северного потока по законам ЕС - это только начало жесткой дискуссии, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа в комментарии сказал министр иностранных Украины Павел Климкин, который на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел в пятницу ряд встреч по энергетической тематике.

"Пока что все слова (толкование принятого решения) - это креативная дымовая завеса. Дискуссия - реальная, жесткая, все более конкретная - еще только начинается", - убежден Климкин.

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По его словам, еще год назад почти никто не верил, что удастся сделать и то, что произошло на днях в Брюсселе. То есть, движение уже началось. После выборов в Европейский парламент, "политической перезагрузки", придут новые люди, многие из которых понимают, что стоит за этим проектом, сказал дипломат.

Он отметил, что все уже поняли, что проблему нужно решать как через составляющую политики безопасности, так и через реальную экономическую. Что касается составляющей политики безопасности, то после того, что произошло в районе Керченского пролива, все прекрасно понимают, что Россия будет всеми возможными и невозможными средствами защищать инфраструктуру, которая, по их мнению, будет осуществлять транзит более 100 млрд кубов газа.

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Россия не видит газ как рыночный товар, и всех это очень настораживает, отметил министр и добавил: относительно апеллирования к тому, что кратчайшим, а затем дешевым путем для газа с Ямала в Европу является путь через Балтийское море - это не что иное как манипулирование.

По мнению Климкина, если Россия не будет заинтересована в транзите своего газа через Украину, это создаст ситуацию, когда не останется предохранителей дальнейшей и очень активной дестабилизации, которую сейчас Россия делает во всей Центральной и Восточной Европе.

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Глава украинского дипломатического ведомства считает, что "все европейские компании, которые сейчас сотрудничают (с Газпромом - ред.) и финансируют проект, реально ведутся на взятки: поскольку финансовые условия являются именно граничащими со взяточничеством". Украинская сторона объясняет это своим собеседникам. Как и то, что на любые проекты по транзиту газа должны распространяться в полном объеме европейские правила.

В первый день работы конференции Климкин провел часовую встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмаером. Тот предложил провести очередную встречу относительно дальнейшей судьбы транзита через Украину в Берлине в мае этого года.

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