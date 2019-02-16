За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Он отметил: "Сегодня на Мюнхенской сфере безопасности конференции состоялась интересная дискуссия о связанности вопроса анбандлинга и желания западных партнеров помогать Украине в вопросе сохранения транзита после 2019 года (то есть после завершения действующего контракта с Газпромом).

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Если коротко: готовность нам помогать прямо коррелируется с нашей готовностью привлекать западные компании в управление украинской ГТС на законных и прозрачных принципах.

Эта позиция не является новостью для всех, кто разбирается в газовой геополитике. Но она требует реакции с нашей стороны.

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Реакции в виде ответа на достаточно непростой вопрос: готовы ли мы, как суверенная страна, к передаче контроля над украинской ГТС неукраинской компании (или консорциуму)?

Моя персональная оценка - мы исчерпали все возможности "оттягивать" ответ. Ее нужно предоставить до того момента, когда Германия и ЕС завершат переговоры с Россией относительно того, каким образом "Северный поток-2" можно привести в соответствие европейскому энергетическому законодательству. То есть очень быстро - в течение ближайших двух месяцев.

Мандат на предоставление такого ответа может дать только украинский парламент".

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