Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.02.19 08:38

Россиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева

Народная артистка Украины Ада Роговцева заявила, что гражданам Украины необходимо полностью изолироваться от общения со своими российскими соседями.

Россиян приучили, что мы хуже - отсюда и снисхождение. От них надо изолироваться, - Роговцева

Об этом она заявила в интервью ZIK, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала она.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100