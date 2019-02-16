Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина

Об этом рассказал сотрудник столичной патрульной полиции Евгений Зборовский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка хорошая идея, а когда ему сделали замечание - полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду "фас" и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (6 швов) и руку (8 швов)", - написал Зборовский.

По его словам, когда на место происшествия прибыли патрульные, хозяин пса попытался сбежать, чему полиция воспрепятствовала. Завязалась драка, и пес, защищая хозяина, набросился на патрульного.

"К счастью, не вцепился, патрульному удалось сбросить пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилась, но на этот раз полицейский применил табельное оружие и произвел два выстрела для обезвреживания, стаф упал", - написал Зборовский, добавив, что, несмотря на усилия патрульных, собаку спасти не удалось - пес умер на операционном столе.

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Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца собаки задержали и доставили в изолятор, подытожил Зборовский.



