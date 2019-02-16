После выдвижения полка "Азов" на передовую Bellingcat решил обвинить украинских воинов в "неонацизме"

Речь об этом идет в новом расследовании Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Авторы расследования утверждают, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.

"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", – отмечают журналисты.

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В публикации Bellingcat описывает контакты представителей "Азова" с зарубежными, в частности, американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них – покойный Андрей Онещук. Он был членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division.

"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, чтобы привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азову", " отмечает Bellingcat.

Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года "Национальный корпус" поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину для участия в военных действиях на Донбассе.

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"Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", – пишут журналисты.

Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.

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"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами, – ред.) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", – заключают журналисты.