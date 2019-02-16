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16.02.19 11:46

BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся. ФОТО

16 февраля на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП. BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo. От удара Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.

дтп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", BMW вылетел в кювет, а виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

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Отмечается, что столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

BMW после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.

BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 01
BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 02
BMW на скорости протаранил такси в Киеве: Lanos с пассажиром сгорел, водитель внедорожника скрылся 03

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