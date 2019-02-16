Пенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко

Об этом Павел Розенко заявил в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Он отметил, что начиная с этого года пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций проведенной реформы. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно, 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", – подчеркнул Розенко.

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Вице-премьер-министр напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий. "Последнее осовременивания произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивание пенсий", – сказал он.

По словам Розенко, в бюджете хватит денег на повышение пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", – сказал он.

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