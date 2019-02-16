Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной

Об инциденте написал в Facebook один из ведущих программы Юрий Гудименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов")", – признался Гудименко.

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По его словам, кандидат в президенты не смог отличить программу нацистов от своей собственной и принялся защищать каждый ее пункт.

"Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", – поделился ведущий.

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"Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий", – подвел итог Гудименко.