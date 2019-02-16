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16.02.19 14:18

Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать "растаможки авто за 300 евро"

Помимо единой ставки растаможки авто, участники акции возмущены бедностью, коррупцией, торговлей с врагом, нападениями на гражданских активистов и оттоком молодежи из страны.

порошенко,евробляхи

Под стенами дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская обл.) проходит акция, организованная партией "Рух новых сил Михеила Саакашвили", участники которой требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

В настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленна, к месту события пешком двигаются остальные участники.

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардия".

Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать растаможки авто за 300 евро 01

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"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", – заявляют организаторы акции.

На месте проведения акции участники разместили картонный автомобиль – импровизированную "евробляху" – которую символически сожгли, требуя доступной растаможки.

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Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко требовать растаможки авто за 300 евро 02

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