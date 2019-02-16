Налоговики на Херсонщине изъяли контрафактного спирта из Приднестровья и Молдовы на 4 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Херсонской области ДЗЭ НП Украины изъяли из незаконного оборота крупную партию контрабандного спирта, предназначенного для производства алкогольного фальсификата.

В рамках проведения операции "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов области осуществляется хранение недоброкачественного спирта, который поступает в Украину вне таможенного контроля с приграничных территорий Республики Молдова и Приднестровья.

В дальнейшем спирт реализовывали на территории региона производителям фальсифицированной ликеро-водочной продукции, употребление которой представляет угрозу для жизни и здоровья людей. При этом перевозки недоброкачественного спирта осуществлялись под документальным прикрытием одного из операторов почтовых отправлений.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11 тыс. 750 литров контрабандного спирта, стоимостью более 4 млн. грн, а также три автомобиля, которые использовались для незаконной перевозки спирта.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 5,7 млн. грн.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.