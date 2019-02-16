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16.02.19 14:47

Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы. ФОТОрепортаж

Неизвестный выстрелил из гранатомета в дом матери политика, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 3:35. Заявитель отметил, что в его дома неизвестный стрелял из гранатомета", – сказано в сообщении.

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На вызов выехали следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и кинологи. На месте происшествия они изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.

"По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению", – сообщают в полиции.

Местное издание "Закарпаття онлайн" утверждает, что обстрелян дом матери "политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди".

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По данным журналистов, граната, выпущенная из РПГ, пробила внешнюю стену дома, пролетела через лестничную площадку, пробила внутреннюю стену санузла 2-го этажа, ванную и остановилась в стене спальни, в которой находилась женщина.

Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 01
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 02
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 03
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 04
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 05
Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы 06

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