Дом матери закарпатского политика обстреляли из гранатомета, все остались целы. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 3:35. Заявитель отметил, что в его дома неизвестный стрелял из гранатомета", – сказано в сообщении.

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На вызов выехали следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и кинологи. На месте происшествия они изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.

"По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению", – сообщают в полиции.

Местное издание "Закарпаття онлайн" утверждает, что обстрелян дом матери "политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди".

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По данным журналистов, граната, выпущенная из РПГ, пробила внешнюю стену дома, пролетела через лестничную площадку, пробила внутреннюю стену санузла 2-го этажа, ванную и остановилась в стене спальни, в которой находилась женщина.











