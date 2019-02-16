Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

Об этом глава государства написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"С канцлером Германии обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины, а также скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкции", – сообщил Порошенко.

Президент разместил в микроблоге фото переговоров с Меркель и прокомментировал его так: "Очень дружеский разговор с Ангелой Меркель в рамках участия в Мюнхенской сфере безопасности конференции".

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Также Порошенко в разговоре с канцлером подчеркнул важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, и всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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