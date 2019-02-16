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16.02.19 15:25

Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка

В районе Тернового (юго-восточнее Луганска) беспилотник международных наблюдателей зафиксировал 33 танка пророссийских силовиков.

Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, было замечено двадцать четыре Т-72 и девять Т-64.

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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований России размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".

Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка 01

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