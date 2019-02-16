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16.02.19 15:49

Львовянин украл в России BMW X5 и пытался выехать на нем из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, - Госпогранслужба

Житель Львова на угнанном авто пытался проследовать через пункт пропуска "Каланчак". Свидетельство о регистрации машины было похоже на подделку, мужчину передали полиции.

каланчак

На админгранице между оккупированным Крымом и материковой частью Украины задержали гражданина Украины, жителя Львова, который пытался выехать из аннексированного полуострова на угнанном в России автомобиле BMW X5. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины, мужчина на угнанном авто направлялся из Крыма через пункт пропуска "Каланчак".

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Транспортное средство в соответствии с базой данных Интерпола было похищено в 2015 году на территории России и с тех пор находится в международном розыске. Кроме того, украинские пограничники утверждают, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки.

В ведомстве отметили, что по данному факту украинские пограничники проинформировали Каланчацкий отдел Национальной полиции Украины и передали водителя с автомобилем правоохранителям "для проведения дальнейших следственных действий". Публичных комментариев задержанного по этому поводу нет.

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После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла административная граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".​

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