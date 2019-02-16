В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

Об этом глава украинского МИД Павел Климкин сказал журналистам в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В понедельник, все уже это знают, это не является таким секретом, это не является тайной, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", – заявил Климкин.

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"Мы обсуждаем и более действенные идеи. Среди тех, которые вы слышали, – это возможность ограничения для некоторых российских судов, но есть и более креативные идеи, но сознательно дальше не пойду", – добавил он.

По словам Климкина, объявление о введении персональных санкций ЕС поступит от высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

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Министр не смог дать полный ответ на вопрос о том, готовы ли США ввести секторальные санкции из-за ситуации в Азовском регионе. "Я не могу говорить за наших американских партнеров. То, что обсуждается нами на сегодня с ними, мне очень нравится. Вот все, что могу сказать", – подчеркнул Климкин.