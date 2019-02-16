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16.02.19 17:10

Двое юношей совершили попытку самоубийства, прыгнув с недостроенной многоэтажки в Черновицкой области, один из них выжил

По предварительным данным, молодые люди спрыгнули с шестого этажа недостроя. Погибшему было 19 лет, получившему тяжелые травмы – 17.

недострой

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Покончить с собой пытались жители Сторожинецкого района. Молодых людей обнаружили в городе Сторожинец. Сотрудник полиции, находившийся вне службы, проходил возле недостроенного здания и заметил на земле травмированных юношей.

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"Один из парней был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии "102". На место сразу выехала СОГ Сторожинецкого ОП", – сказано в сообщении полиции.

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На место происшествия отправились работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства трагического происшествия.

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