Враг дважды открывал огонь вблизи Авдеевки, один боец ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с полуночи до шести часов вечера 16 февраля противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции наших войск в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов украинских защитников не зарегистрировано.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Напомним, 15 февраля враг девять раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: погиб украинский воин, семь оккупантов уничтожено.

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