Единения с государством не будет: украинская церковь не станет похожей на российскую, - Епифаний

Об этом глава ПЦУ заявил во время своего визита на Буковину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этих исторических процессах, которые сейчас происходят в украинском православии, украинское государство в лице президента и других руководителей сделала очень много. Мы совместными усилиями, церковь и государство, достигли этого успеха – получили Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Но украинская церковь в дальнейшем будет независимой. То есть, государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь не будет вмешиваться в дела украинского государства", – сказал митрополит.

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Отвечая на вопрос журналистов, нет ли угрозы, что ПЦУ превратится в украинский вариант русской церкви, где церковь и государство работают как единый механизм, Епифаний объяснил: "Та модель, которая сейчас есть в российском государстве, неприемлема для украинской церкви. Украинская церковь всегда полагалась и будет полагаться на украинский народ. Потому украинский народ всегда поддерживал и будет поддерживать единую поместную украинскую православную церковь. Поэтому в будущем я не вижу угрозы такого единения, которое сейчас имеет русская православная церковь с российским государством".

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Накануне митрополит Киевский и всея Украины Епифаний впервые после интронизации приехал в родную Черновицкую область.

Сегодня, 16 февраля он встретился с представителями местной власти, а затем – с общественностью в стенах Черновицкого национального университета. Также в программе его визита – богослужения в двух храмах Черновцов.