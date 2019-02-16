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16.02.19 23:15

После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, после получения ракетных комплексов Javelin количество танковых обстрелов на Востоке Украины значительно сократилось.

javelin,джавелин

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как мы получили ракетные комплексы Javelin от США, мы имеем существенное уменьшение обстрелов танков со стороны РФ. Ибо русские танкисты больше не хотят подвергать опасности - они по крайней мере наполовину уменьшили активность боевых действий. Это - пример эффективной помощи США", - уверен Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко 01

Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

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