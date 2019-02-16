Украина должна сохранять достижения в восстановлении макроэкономической стабильности и продолжать структурные реформы, - Лагард

Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Фонда.

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Сообщается, что заявление сделано после встречи с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко.

Руководительница МВФ отметила, что шла речь о последних экономических событиях в Украине и реализации программы реформ в рамках меморандума МВФ.

"Я подчеркнула необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, а также продолжать более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей", - отметила Лагард.

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Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.