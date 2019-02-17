Прозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Для нас, тех, кто не является украинцем, очень важно удостовериться в том, что выборы будут свободными, честными и без вмешательства. Это является большим внешнеполитическим приоритетом Канады", - заявила министр иностранных дел.
Она также добавила, что в Украину на этой неделе уже прибыло 50 канадских наблюдателей. Еще более сотни приедет уже перед проведением выборов.
"Находясь там, мы можем помочь украинцам уже после выборов заявить миру и тем, кто хочет возразить им, что Украина - демократическая страна, в которой состоялись свободные выборы", - отметила Министерка.
Фриланд призвала остальные государства последовать их примеру, а также принять участие в ОБСЕ в деле обеспечения прозрачных выборов.
Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.
Среди прочего, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.