Прозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Для нас, тех, кто не является украинцем, очень важно удостовериться в том, что выборы будут свободными, честными и без вмешательства. Это является большим внешнеполитическим приоритетом Канады", - заявила министр иностранных дел.

Она также добавила, что в Украину на этой неделе уже прибыло 50 канадских наблюдателей. Еще более сотни приедет уже перед проведением выборов.

"Находясь там, мы можем помочь украинцам уже после выборов заявить миру и тем, кто хочет возразить им, что Украина - демократическая страна, в которой состоялись свободные выборы", - отметила Министерка.

Фриланд призвала остальные государства последовать их примеру, а также принять участие в ОБСЕ в деле обеспечения прозрачных выборов.

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Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

Среди прочего, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.