Хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, - премьер Пленкович

Об этом чиновник сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая на сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Он напомнил, что с лета 1990 года до января 1998-го некоторые хорватские территории были оккупированы. "У нас были две модели их освобождения. Одна - с помощью военной и полицейской операции, и еще одна - с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Кляйну (Жак-Поль Кляйн. - Ред.) в мирной реинтеграции Восточной Славонии", - заявил Пленкович.

Он выразил убеждение, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт деоккупации территорий - задействовать дипломатические средства и политическое давление.

"Принимая во внимание такой сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, я думаю, что этот опыт, который полагается на средства дипломатии, политики давления, очень длительного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом", - подчеркнул глава хорватского правительства.

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По его убеждению, процесс реинтеграции лучше проводить мирно. "Поскольку в Украине не замороженный конфликт, вероятно, что с течением времени для нас это конфликт низкой интенсивности, но для тех, кто погибает, - это конфликт, это агрессия. И это ключевой аспект. Мы все должны осознавать это", - подчеркнул Пленкович.

Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

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