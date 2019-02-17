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17.02.19 01:57

При разминировании на Донбассе погиб начальник караула 75-й ГПСЧ Новогродовки Олег Моргун

16 февраля вблизи Первомайского Ясиноватского района Донецкой области во время проведения идентификации взрывоопасных предметов на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия произошел взрыв.

При разминировании на Донбассе погиб начальник караула 75-й ГПСЧ Новогродовки Олег Моргун

В результате погиб капитан службы гражданской защиты, начальник караула 75-й ГПСЧ г. Новогродовка Моргун Олег Анатольевич 1971 года рождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Напомним, на выезде из с. Нетайлово в сторону Первомайского (к западу от поселка Пески Ясиноватского района) следственно-оперативная группа полиции обнаружила схрон боеприпасов на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия у недействующего ангара. В 17:45 во время проведения идентификации взрывоопасных предметов произошел взрыв, сотрудник ГСЧС (сапер) погиб на месте, трое полицейских получили ранения.

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