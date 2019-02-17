Украинская экономика стабилизировалась. Если статус-кво сохранится, Польшу догоним через 50 лет, - Маркарова

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода" министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, к 2014 году экономика Украины была "больной", а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день", - рассказала Маркарова.

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По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

"И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.