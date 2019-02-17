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17.02.19 09:20

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО

Воин 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, о пропаже которого сообщалось 10 февраля, попал в плен к российским оккупантам.

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

Напомним, 10 февраля в бригаде сообщили, что Мирончук "из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций".

"После ряда сообщений ресурсов террористической "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш побратим Игорь Мирончук. Главное для нас, для его родных и близких - видеть, что он жив", - отметили в пресс-службе бригады.

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Также отмечается, что на видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, видно "подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах. Друзья и побратимы Игоря объясняют все это моральным давлением, которому он подвергается в плену. Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, которые ранее произносили другие военнопленные".

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам ДНР 01

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам ДНР 02

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