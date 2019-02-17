Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель BMW, 1998 года рождения, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию", - говорится в сообщении.

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В полиции утверждают, что с задержанным проведут следственные действия. Кроме того, его проверят у врача-нарколога, чтобы установить степень алкогольного или наркотического опьянения.

"До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточняют в ведомстве.

Как сообщает "Киев Оперативный", водителем оказался парень 1998 года рождения - Слободской Никита Игоревич. Отмечается, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое управление тем самым BMW).

Напомним, что вчера на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором женщина сгорела заживо.