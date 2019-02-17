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17.02.19 11:42

БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

В Блоке Петра Порошенко заявили, что вчерашняя акция под стенами Администрации президента против подготовки подкупа избирателей командой действующего президента является примером черного пиара и попыткой привлечь внимание журналистов.

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Об этом говорится в заявлении БПП, отмечает Цензор.НЕТ.

"Чорнопиарные акции Гриценко против команды Порошенко - это отчаянная попытка экс-министра обороны вернуть себя на радары журналистов. Команда Порошенко категорически отвергает грязные и безосновательные обвинения, которые распространяет Гриценко. Честных действительно больше, но большой вопрос, в какой мере этот лозунг Гриценко касается его самого", - отметили в БПП.

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Напомним, вчера возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие было организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

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