БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

Об этом говорится в заявлении БПП, отмечает Цензор.НЕТ.
"Чорнопиарные акции Гриценко против команды Порошенко - это отчаянная попытка экс-министра обороны вернуть себя на радары журналистов. Команда Порошенко категорически отвергает грязные и безосновательные обвинения, которые распространяет Гриценко. Честных действительно больше, но большой вопрос, в какой мере этот лозунг Гриценко касается его самого", - отметили в БПП.
Напомним, вчера возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие было организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".