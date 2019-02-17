Автомобиль врезался в недействующий пост пограничников, погибли два человека

Авария произошла в селе Заречье Старосамборского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников", – говорится в сообщении.

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В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.