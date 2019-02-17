Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.02.19 11:55

Автомобиль врезался в недействующий пост пограничников, погибли два человека

Во Львовской области водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в заброшенный пограничный пост.

дтп,область,львовская

Авария произошла в селе Заречье Старосамборского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)

В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100