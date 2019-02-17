Света нет, стены в трещинах: в Крыму никак не могут открыть построенный оккупационными властями детсад

Детсад "Ромашка" сдали в эксплуатацию в прошлом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Но рассчитанное на 160 детей учреждение никак не может начать работу. В здании до сих пор не подключено освещение.

"Подрядчик строительства вел работы в 2017-2018 годах, но после первых же дождей произошел обвал грунта и повреждение тротуарной плитки на придомовой территории. Кроме того, на стенах образовались трещины", – говорится в сообщении так называемого "Министерства строительства Крыма".

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В связи с этим "российский министр строительства Крыма" Михаил Храмов заявил, что "в кратчайшие сроки будет организовано совещание с ресурсоснабжающей организацией и подрядчиком для устранения существующих на объекте проблем".

В ноябре 2017 года назначенный оккупантами так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей на строительство детских садов.

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В сентябре 2018 года управление "Следственного комитета России по Алуште" направило в суд уголовное дело в отношении учредителей и руководителей строительной компании, построившей в городе непригодный к эксплуатации детский сад.