Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность"

Об этом со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины" сообщает "Главком", передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового иск его однопартийца касается незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя председателя украинского Минздрава.

"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил Лозовой в комментарии изданию.

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Отмечается, что автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судьи Любовь Марулину.

Напомним, ранее другой "радикал" Игорь Мосийчук заявил, что продолжит добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы.

5 февраля Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность вновь исполнять обязанности главы Минздрава.