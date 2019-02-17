Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: его кандидатуру премьер Японии выдвинул по просьбе правительства США, - газета Asahi

Информацию об этом опубликовала японская газета Asahi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 15 февраля Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на получение Нобелевской премии мира. По словам Трампа, он получил от Абэ копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении своей кандидатуры.

Теперь японская газета выяснила, что премьер-министр Страны восходящего солнца сделал это не по собственной инициативе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп подписал пакет законодательных актов, увеличивающий помощь Украине в 2019 году до 695 млн долл., - посольство Украины в США

Журналисты утверждают, что сразу после переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном представители американского правительства обратились к Абэ с просьбой выдвинуть кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира.

Газета утверждает, что этой информацией с ней поделился анонимный источник в правительстве Японии.

МИД Японии не опроверг и не подтвердил, что американцы просили номинировать Трампа. Белый дом отказался от комментариев.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп прошел обязательный медосмотр: все в норме, кроме ожирения

На веб-сайте Нобелевского фонда значится, что номинация на Нобелевскую премию мира может быть подана любым лицом, отвечающим критериям выдвижения, в том числе нынешними главами государств. Согласно правилам фонда, имена и другая информация о номинантах не может быть раскрыта в течение 50 лет.

В 2009 году Нобелевским лауреатом стал предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама.