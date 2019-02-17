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17.02.19 13:12

Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году

В российской Республике Саха школу разместили в здании магазина из-за аварийного состояния образовательного учреждения.

саха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

Отмечается, что младшие классы власти решили переселить в свободные кабинеты детского сада, старшие классы – в здание супермаркета.

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Школа села Сайды Верхоянского района на севере региона была построена в 1947 году и находится в аварийном состоянии. Начало строительства нового школьного здания отложено региональными властями до 2022 года.

Село Сайды находится на расстоянии 200 км от районного центра (село Батагай), здесь насчитывается порядка 100 школьников.

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