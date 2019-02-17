Аэропорт в Белой Церкви получит к осени статус международного, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.

"В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.

Читайте также: Отремонтированные в 2018 году дороги хорошо перенесли зиму: повреждения подрядчики устранят за свой счет, - Омелян

Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.

"Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - подытожил он.