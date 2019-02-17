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17.02.19 15:18

Здоровье узника Кремля Коломийца с каждым днем ухудшается: загибается от боли в животе, обострился псориаз, - жена

Осужденному в России активисту Евромайдана Андрею Коломийцу не оказывают в колонии необходимую медицинскую помощь.

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Об этом заявила Крымской правозащитной группе его жена Галина, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Галины, здоровье ее супруга "с каждым днем ухудшается", при этом он состоит на профилактическом учете в колонии в российском Краснодаре как "склонный к нарушению режима и пропаганде".

Галина Коломиец побывала на свидании с мужем с 11-го по 13 февраля 2019 года.

"Из-за этого профучета Андрея в колонии не хотят брать на работу", - отметила Галина. Она добавила, что "Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз".

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"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - добавила она.

Галина рассказала, что в медсанчасти колонии ей отказали в предоставлении информации о состоянии здоровья ее супруга.

"Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного. Галина Коломиец намерена сделать письменный запрос в медсанчасть, после того как Андрей напишет необходимое заявление... По информации жены украинца, во время ее посещения колонии к Андрею в очередной раз приезжал представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону. У Коломийца состоялась беседа с консулом в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой", - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы.

Напомним, в июне 2016 года российский суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдан Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

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Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения. В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

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