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17.02.19 15:54

В Тернопольской области по ошибке сработало оповещение о радиационной опасности, спасатели говорят, что фон нормальный

Ряд СМИ Тернополя и области сообщили об увеличении в регионе радиационной опасности. Теперь власти говорят, что система оповещения сработала по ошибке, а спасатели заверяют, что радиационный фон в норме.

радиация

Фейковую информацию опровергает начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, полковник службы гражданской защиты Виктор Маслей, сообщает Цензор.НЕТ. Его сообщение в Facebook изобилует восклицательными знаками.

"Уважаемые жители Тернопольщины !!! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности !!! Данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области в НОРМЕ. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!" – написал Маслей, попросив распространить эту информацию среди друзей.

Тернопольская ОГА, в свою очередь, заявляет, что причина переполоха – в ошибочном срабатывании системы оповещения о радиационной опасности.

"Сегодня, 17 февраля, в 9.30. произошел сбой в программном обеспечении системы оповещения области. Причины выясняются. Информация, которая была передана по проводному радио и в средствах массовой информации о радиационной опасности не соответствует действительности. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!" – сказано в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА в соцсетях.

По факту инцидента начато служебное расследование. Власти выясняют, каким образом мог произойти сбой, из-за которого сработала система оповещения.

В Хмельницкой и Ровенской областях, соседствующих с Тернопольской, расположены атомные электростанции.

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