Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское общество хочет реформ, международное сообщество хочет реформ, поэтому я думаю, что реформы будут, возможно, не сразу же, но со временем, независимо от того, кто победит на выборах", – заявил он.

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При этом, по мнению дипломата, никто из лидеров президентской гонки не дает четкого ответа о перспективах реформ.

"Взгляды Зеленского абсолютно неизвестны. Идеи Тимошенко популистские, что плохо для реформ. Порошенко проводил реформы, но он не проводил реформы с достаточной скоростью в сферах судебной власти и Генеральной прокуратуры", – отметил Хербст.

Бывший посол США в Украине считает, что рост популярности Владимира Зеленского свидетельствует об усталости людей от политики и политиков.

"Мы всегда знали, что это будут выборы, на которых трудно будет предсказать победителя. Что возникает сейчас – Зеленский начинает казаться реальным кандидатом. До этого он не выглядел реальным кандидатом, а сейчас – да", – сказал Хербст.

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"Он очевидно новое лицо и не знает много о политике, но люди устали от "старых политиков", и в этом его преимущество. Таким образом, то, что он новичок в политике, может стать минусом при управлении страной, но является плюсом на выборах", – добавил дипломат.

Джон Хербст был послом США в Украине с 2003 по 2006 год. Сейчас Соединенные Штаты в нашей стране представляет Мари Йованович.